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В Раде продлили перерыв

В Раде продлили перерыв

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Перерыв в утреннем пленарном заседании Верховной Рады продлили, передает корреспондент УНН.

Так, после начала заседания был объявлен перерыв, и главы фракций пошли на консультации в кабинет председателя ВР Дмитрия Разумкова. Впрочем около 10:40 перерыв продлили еще на полчаса.

Ранее УНН сообщал, что на очередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 19 декабря, народные депутаты собираются рассмотреть ряд законопроектов, в частности, по добыче янтаря и наказание за кнопкодавство.

Также с предложениями Президента Украины планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР
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