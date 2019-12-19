Госпогранслужба отреагировала на очередной "гумконвой" из РФ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя", который вновь отправила на Донбасс. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госпогранслужбы, передает УНН.

Украинские пограничники сообщили, что через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 6:00 19 декабря этого года на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя". Девяносто шестой "гумконвой", как отмечается, состоял из 17 грузовиков.

Отмечается, что в этом году это двенадцатый такой "гумконвой".

"Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей", - добавили в ГПСУ.

В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержании грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Кроме того, как указано, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

Напомним, Россия отправила 96-й "новогодний гумконвой" на Донбасс.