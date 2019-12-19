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Израиль отреагировал на восстановление в должности "антисемитского дипломата" Марущинца

Израиль отреагировал на восстановление в должности "антисемитского дипломата" Марущинца

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государство Израиль удивлена решением украинского суда о восстановлении в должности украинского дипломата Василия Марущинца, известного за антисемитские заявления, в тоже время приветствует решение МИД Украины обжаловать данное решение. Об этом говорится в заявлении, распространенном посольством Израиля в Украине, передает УНН.

“Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марущинца. Однако, мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение”, — говорится в заявлении.

В посольстве выразили надежду, что Верховный Суд Украины “увидит истинное лицо этого опасного лица”.

“Как посол Государства Израиль, государства еврейской нации, я решительно осуждаю любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями. Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA по антисемитизму”, — говорится в заявлении от имени Посла Государства Израиль в Украине Джоэла Лиона.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный Суд через восстановлением на дипломатической службе Василия Марущинца, известного за антисемитские заявления и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль
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