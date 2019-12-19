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Рада вернулась к работе после почти двухчасового перерыва

Рада вернулась к работе после почти двухчасового перерыва

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Парламентарии вернулись к работе на утреннем заседании после перерыва, который длился почти два часа. Также нардепы отменили перерыв, предусмотренный регламентом ВРУ, передает корреспондент УНН.

"Поступило предложение от нескольких фракций, поскольку мы много времени потратили на согласование позиций, отменить перерыв с 12:00 до 12:30", - сказал Разумков.

Так, глава ВРУ и главы фракций вернулись после длительных консультаций в кабинете Разумкова. Парламентарии проголосовали за отмену перерыва с 12:00 до 12:30, предусмотренного Регламентом работы ВРУ.

Добавим, парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта №2490-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрение которого начали на вчерашнем заседании ВРУ.

Напомним, фракции "Батькивщина" и "Голос" обратились с просьбой о перерыве на 30 минут после чего Разумков собрал глав фракций в своем кабинете.

После чего перерыв продолжили еще на 30 минут.

Как сообщалося ранее в УНН, что вчера, 18 декабря, глава ВРУ Дмитрий Разумков завершил утреннее заседание парламента во время рассмотрения законопроекта №2490-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Источник: УНН
Теги: парламент, ВРУ, заседание, Дмитрий Разумков
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