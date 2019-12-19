Опрос: работой Рады недовольны 51% украинцев, а Кабмина - 45%

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Работа парламента удовлетворяет 29% украинцев, а не удовлетворяет — 51%. В то же время, работой Кабинета министров довольны 35% украинцев, а не довольны — 45%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019, передает УНН.

Так, деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны — столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% — отрицательно, 21% — затруднились оценить.

Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью Премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% — недовольны, 30% — не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% — не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос.

Сообщается, что за последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью Премьера и Верховной Рады несколько вырос.

Зато, оценивая деятельность Кабинета министров и Верховной Рады, респонденты были более критичными: около четверти считают, что в их действиях было больше неудач. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну и только около 10% считают, что было больше успехов. Интересно, что более критические оценки относительно работы этих институтов наблюдались среди избирателей всех парламентских партий за исключением партии “Слуга народа”. В то же время даже среди сторонников этой политической силы преобладали нейтральные оценки.

Так, по состоянию на середину декабря лидером электоральных симпатий является партия “Слуга народа”, которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 11,4% поддерживают партию “Оппозиционная платформа — За життя”, 9,0% — партию “Европейская Солидарность”, 7,8% — партию “Батькивщина”, 4,4% — партию “Голос”. Рейтинг других политических сил — менее 3%. Тех, кто не определился — около 16%.

“40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% — в неправильном, 22% — затруднились оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%). В результаты показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре. Относительно больше оптимистов по отношению к ситуации в стране среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии "Слуга народа”, — сообщается в результатах опроса.

Добавим, опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 13-17 декабря 2019 г.

Напомним, что рейтинг Президента Зеленского вырос с 53 до 62%.