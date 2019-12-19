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ООС: боевики не нарушали "режим тишины"

ООС: боевики не нарушали "режим тишины"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала суток боевики не нарушали режим тишины. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"Сегодня, 19 декабря, российско-оккупационные войска огневую активность не проявляли. По состоянию на 12:00, враждебных обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - отметил он.

Напомним, 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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