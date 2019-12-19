Глава СБУ обсудил с послом Турции борьбу с международным терроризмом

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили вопросы усиления сотрудничества между странами в сфере безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Во время встречи стороны рассмотрели взаимодействие ведомств сектора безопасности Украины и Турции в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Стороны отдельно отметили положительную динамику развития двусторонних отношений между государствами и выразили общее видение современных вызовов и угроз, стоящих перед странами.

Напомним, в ноябре этого года в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство".