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В Киеве аграрии и Нацкорпус перекрыли Крещатик

В Киеве аграрии и Нацкорпус перекрыли Крещатик

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве аграрии и Национальный корпус перекрыли улицу Крещатик возле ЦУМа в рамках акций против введения рынка земли. Об этом сообщает корреспондент с места события.

Представители Национального корпуса и аграрии перекрыли Крещатик. Они протестуют против открытого рынка продажи земли. Они держат плакаты с надписями: “Нет продаже Украины”, “Нет продаже украинской земли”. Также протестующие держат флаги Национального корпуса и аграрных объединений. Кроме того, они поют Гимн Украины.

Все автомобили поворачивают на улицу Богдана Хмельницкого. Движение автомобилей по улице Крещатик полностью изменено. На месте присутствуют все правоохранительные органы.

Активисты пообещали не уходить из места, пока не будут выполнены их требования — снятие с рассмотрения законопроекта об открытом рынке земли.

Напомним, сегодня утром 19 декабря митингующие вновь собрались под стенами Верховной Рады.

Как ранее сообщал УНН, 17 декабря в Верховной Радой произошли беспорядки в рамках акции против введения рынка земли.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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