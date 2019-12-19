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Путин высказался о встрече в "нормандском формате" через четыре месяца

Путин высказался о встрече в "нормандском формате" через четыре месяца

Владимир Путин

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Продолжать работу в "нормандском формате" для обсуждения достижений и проблематики ситуации на Донбассе является целесообразным. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил президент России Владимир Путин, передаёт кореспондент УНН.

"Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивне изменения. Они есть или нет? Есть. Во-первых, всё-таки закон "об особом статусе" продлён. Основа для урегулирования не исчезла. Во-вторых, всё-таки проведён отвод войск из некоторых ключевых точек", - сказал Путин.

С его слов, также на Донбассе сократилось количество обстрелов.

"Это позитивная вещь, хотя, к сожалению, они всё ещё сохраняются. То есть, есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это всё предмет для обсуждения, и в этом смысле продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно", - сказал российский президент.

Как сообщал УНН, "нормандская четверка" 9 декабря в Париже обсудила программу действий на следующие четыре месяца.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Владимир Путин, Нормандский формат, Нормандская четверка
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