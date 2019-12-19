Новак объяснила, почему подала свою кандидатуру на пост главы НАПК

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак не участвовала в конкурсе на должность председателя НАПК из-за членства в политической партии. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

“Дело в том, что законодатель, когда составлял условия конкурса он определил такую норму, если против тебя не было возбуждено уголовных правонарушений, ты не был судим... у тебя нету нарушений связанных с коррупцией и если ты в течение двух лет не занимал руководящих должностей в органе партии. Я входила в руководящие органы политической партии Гражданское движение “Хвыля”, — рассказала Новак.

Поэтому, по ее словам членство в политической партии помешало ей участвовать в конкурсе.

Напомним, новым председателем НАПК выбрали Александра Новикова.

Как сообщалось, ОАСК просят запретить назначать Новикова головой НАПК.