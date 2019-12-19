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Новак объяснила, почему подала свою кандидатуру на пост главы НАПК

Новак объяснила, почему подала свою кандидатуру на пост главы НАПК

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак не участвовала в конкурсе на должность председателя НАПК из-за членства в политической партии. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

“Дело в том, что законодатель, когда составлял условия конкурса он определил такую норму, если против тебя не было возбуждено уголовных правонарушений, ты не был судим... у тебя нету нарушений связанных с коррупцией и если ты в течение двух лет не занимал руководящих должностей в органе партии. Я входила в руководящие органы политической партии Гражданское движение “Хвыля”, — рассказала Новак.

Поэтому, по ее словам членство в политической партии помешало ей участвовать в конкурсе.

Напомним, новым председателем НАПК выбрали Александра Новикова.

Как сообщалось, ОАСК просят запретить назначать Новикова головой НАПК.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК
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