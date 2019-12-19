Глава "Молдовагаза" сообщил о готовности к приему газа в обход Украины

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Председатель правления компании “Молдовагаз” Вадим Чебан сообщил о готовности республики к приему газа в обход Украины, пишет УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.

“Официально: АО „Молдовагаз“, ООО „Молдоватрансгаз“ и ООО „Тираспольтрансгаз“ завершили все строительные работы по реконструкции ГИС (газоизмерительной станции) „Каушаны“, с присоединением реконструируемого узла подключения станции для работы в режиме „реверс“ к действующей газотранспортной сети Республики Молдова!”, — написал Чебан в четверг на своей странице в Facebook.

Газоизмерительная станция “Каушаны” находится на магистральном газопроводе Шебелинка — Днепр — Кривой Рог — Измаил (ШДКРИ). Ранее пресс-служба “Молдовагаз” проинформировала, что этот узел был модернизирован для работы в реверсном режиме. Так Молдавия сможет получать газ через “Турецкий поток”. В реверсе будут задействованы также Турция, Болгария, Румыния и Украина.

Как заверил на этой неделе Чебан, работы на участках в других странах находятся “на последней стадии исполнения”. Альтернативный маршрут планируется открыть с 1 января 2020 года.

Добавим, что Украина соглашению с Румынией разблокировала дополнительный маршрут для импорта газа.