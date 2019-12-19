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КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела относительно понятия земли как объекта права собственности украинцев

КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела относительно понятия земли как объекта права собственности украинцев

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела о толковании понятия земли как объекта права собственности украинского народа, передает корреспондент УНН.

Так, судья объявил, что исследования материалов на открытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного суда завершено. Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

По мнению авторов ходатайства, отсутствие официального толкования понятия земли как объекта права собственности украинского народа, основного национального богатства в контексте первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины может в дальнейшем поставить под сомнение соответствие Основному Закону Украины любого из принятых законов, а также привести к нарушению гражданского согласия в Украине. Народные депутаты Украины утверждают, что право собственности на землю украинского народа и право собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин, государства не являются тождественными.

Напомним, Конституционный суд Украины частично признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права Президента назначать руководителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд
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