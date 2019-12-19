Несмотря на обещания Милованова: конкурс на руководителя "Укрспирта" не оглашают уже два месяца

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На сегодня, 19 декабря, конкурс на должность руководителя государственного предприятия “Укрспирт” так и не стартовал, передает УНН.

Приказ о якобы старте конкурса министр экономики, торговли и промышленности Украины Тимофей Милованов выложил на своей странице в соцсети Facebook еще 1 ноября. Однако, за несколько недель, а именно 3 декабря, оказалось, что конкурс так и не стартовал. Вопрос министр пообещал СМИ решить буквально за два-три дня.

Впрочем, Милованов свое обещание не сдержал. До сих пор конкурс не объявлен. На сайте МЭРТ ни одного сообщения по этому поводу нету, как и на странице самого Милованова в социальных сетях, написание которого он ранее анонсировал журналистам.

Несмотря на отсутствие данных о начале конкурсного отбора, действующий в. о. руководителя ГП “Укрспирт” Сергей Блескун уже заявил, что будет в нем участие.

Последний назначили против воли коллектива, а также называют другом министра Милованова.

Напомним, что трудовой коллектив “Укрспирт” подозревает Блескуна в конфликте интересов, поскольку ранее он работал на российскую компанию, а еще раньше занимал руководящие должности в большой алкогольной компании — Nemiroff.

Более того, Блескун в 2016 году уже руководил ГП “Укрспирт”, однако не очень удачно. После его каденции аудиторы установили факты нецелевого использования государственных средств.

Справка: Сергей Блескун течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО “Лебедянский” (соки ТМ “Я”, “Тонус”, “Фруктовый сад”, “Фрустайл” и “ФрутоНяня”). На протяжении 2006-2008 годов был директором концерна “Оверлайт” (ТМ “Мягков”, “Штурман”, “Одесса”, L’Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман — он же был бенефициаром “Платинум банк”, в который Блескун в любое время своего руководства в ГП “Укрспирт” направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП “Укрспирт”.