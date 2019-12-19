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Новак рассказала, когда заработает электронный документооборот в НАПК

Новак рассказала, когда заработает электронный документооборот в НАПК

КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала следующего года планируется запуск электронного документооборота в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Об этом заявила временно исполняющая обязанности председателя НАПК Наталья Новак во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Оказалось, что в НАПК отсутствует электронный документооборот. В то время, когда все говорят о диджитализации, и казалось, что такие органы давно должны были перейти на электронный документооборот, выяснилось, как мне сказали, не было политической воли перейти на электронный документооборот", - рассказала Новак.

По ее словам, в настоящее время подписано распоряжение о переходе на электронный документооборот.

"Уже второй раз работники НАПК прошли обучение... И я считаю, что, пожалуй, с 1 января этот электронный документооборот будет запущен", - сказала Новак.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции рассчитывает на поддержку международных партнеров в вопросе модернизации реестра деклараций.

Источник: УНН
Теги: документы, НАПК
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