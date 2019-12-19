Рада приняла законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 2432 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продления мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”, которым, в частности, предлагается снять арест с имущества общества для его производственной деятельности. Соответствующее решение поддержали 294 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, он разработан с целью создания условий для восстановления производственной деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”, его сохранение, как участника международных судов и обеспечения энергетической безопасности Украины.

В частности, законопроектом предлагается:

временно, до 31 декабря 2022 года снять аресты и запрещения отчуждения имущества из Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз” в исполнительных производствах. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины “Об исполнительном производстве”;

к 31 декабря 2022 года не нарушать дела о банкротстве Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать восстановлению производственной деятельности Общества, в частности, на шельфе Черного моря, и ее оптимизации, обеспечению энергетической безопасности Украины, бесперебойному снабжению газа населению и сохранению юридического лица и эффективной защите интересов Общества и Украины в международных судах.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон № 8338 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”, которым, в частности, предлагается предусмотреть временное снятие арестов с имущества Общества для его функционирования.

Как сообщал УНН ранее, Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО “Укрнафта”, согласно которому присуждена взыскать с России в пользу “Укрнафты” более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций предприятия в Крыму.