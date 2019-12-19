Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 декабря 2019 17:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2985
Версия для печати

Рада приняла законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза"

Рада приняла законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнефтегаза"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 2432 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продления мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”, которым, в частности, предлагается снять арест с имущества общества для его производственной деятельности. Соответствующее решение поддержали 294 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, он разработан с целью создания условий для восстановления производственной деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”, его сохранение, как участника международных судов и обеспечения энергетической безопасности Украины.

В частности, законопроектом предлагается:

  • временно, до 31 декабря 2022 года снять аресты и запрещения отчуждения имущества из Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз” в исполнительных производствах. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон Украины “Об исполнительном производстве”;
  • к 31 декабря 2022 года не нарушать дела о банкротстве Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать восстановлению производственной деятельности Общества, в частности, на шельфе Черного моря, и ее оптимизации, обеспечению энергетической безопасности Украины, бесперебойному снабжению газа населению и сохранению юридического лица и эффективной защите интересов Общества и Украины в международных судах.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон № 8338 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества “Черноморнефтегаз”, которым, в частности, предлагается предусмотреть временное снятие арестов с имущества Общества для его функционирования.

Как сообщал УНН ранее, Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО “Укрнафта”, согласно которому присуждена взыскать с России в пользу “Укрнафты” более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций предприятия в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.