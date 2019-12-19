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Зеленский сменил главу и состав Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко

Зеленский сменил главу и состав Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом говорится в соответствующих указах от 19 января, опубликованных на сайте Президента, передает УНН.

Так, указом №918/2019 Президент освободил Юрия Щербака от исполнения обязанностей главы Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Кроме того, Зеленский подписал указ №919/2019 о вопросах Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В частности, указанным документом Глава государства назначил Юрия Макарова главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, а также утвердил состав Комитета.

"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 23 декабря 2016 № 575 "О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко", - говорится в тексте указа.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Источник: УНН
Теги: указы, премии, Президент, комитет
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