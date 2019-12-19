Боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь через соцсети - СБУ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Боевики "ЛНР" и "ДНР" вербуют украинскую молодежь через социальные сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

"Так представитель одного из "казачьих полков" начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в "преимуществах" присоединения к сепаратистам. Чтобы поступить на военную службу к террористам юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о намерениях студента стало известно СБУ. Сотрудники Службы посетили его и разъяснили о возможных последствиях такого необдуманного шага.

"Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контакты с ними", - отмечается в сообщении.

Напомним, СБУ заявила о попытке вербовки осужденных с ОРДЛО, переданных Украине.