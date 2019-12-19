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Рада одобрила внедрение Единого реестра педофилов

Рада одобрила внедрение Единого реестра педофилов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект № 0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за половые преступления. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом № 0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее девяти лет.

Также проект закона ужесточает ответственность за преступления совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Лицо, ранее совершавшее такие преступления, в случае их повторности, будет пожизненно лишено свободы.

Напомним, Верховная Рада Украины по предложению Президента Украины Владимира Зеленского отклонила законопроект № 0977 об усилении ответственности за преступления над малолетними.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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