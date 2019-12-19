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Нардепы приняли законопроект о противодействии политической коррупции

Нардепы приняли законопроект о противодействии политической коррупции

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом проект закона закона № 2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции. Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции предусматривает решение проблем, связанных с правовым регулированием деятельности политических партий, возникших в связи с применением Закона “О политических партиях в Украине” на практике.

Законопроект направлен на уменьшение функциональной нагрузки на представителей партий, ответственных за подготовку и представление финансовых отчетов партий в НАПК, повышения эффективности осуществления НАПК своих контрольных полномочий в сфере финансирования политики.

Кроме того, законопроект предусматривает создание условий для внедрения эффективного независимого внешнего и внутрипартийного контроля за финансированием деятельности партий и использованием ими средств.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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