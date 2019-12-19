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Нардепы ратифицировали соглашение о создании немецких бюро GIZ и KfW

Нардепы ратифицировали соглашение о создании немецких бюро GIZ и KfW

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом проект закона о ратификации соглашения между Правительством Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и KfW. Соответствующее решение поддержал 331 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает создание местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и KfW в Украине.

Принятие Закона Украины позволит обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения. Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

В тексте законопроекта говорится, что реализация законопроекта не требует финансирования из государственного или местного бюджетов.

Напомним, Украина получила от Германии 106 млн евро на восстановление Донбасса.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Германия, законопроект
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