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Зеленский дал звание "Заслуженный юрист" адвокату Ефремова и Лавриновича

Зеленский дал звание "Заслуженный юрист" адвокату Ефремова и Лавриновича

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Украины" адвокату Солодко Евгению, который вел дело бывшего народного депутата Александра Ефремова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Указ Президента Украины № 920/2019. О присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Украины" За значительный личный вклад в развитие правового государства, обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, высокий профессионализм постановляю: присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Украины" Солодко Евгению Викторовичу, адвокату, город Киев", - говорится в указе.

Напомним, Евгений Солодко был адвокатом в делах Александра Ефремова, а также Александра Лавриновича и Василия Волги.

Источник: УНН
Теги: Украина, адвокаты, Владимир Зеленский
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