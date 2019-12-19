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Газовые переговоры в Берлине: Россия заявила о подготовке проекта протокола

Газовые переговоры в Берлине: Россия заявила о подготовке проекта протокола
Источник: УНН
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