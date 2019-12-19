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Еврокомиссия довольна результатами переговоров по газу между Украиной и РФ

Еврокомиссия довольна результатами переговоров по газу между Украиной и РФ

Марош Шефчович

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Еврокомиссия приветствует достижение согласия между всеми сторонами трехсторонних переговоров по газу, которые состоялись сегодня в Берлине. Об этом сообщил журналистам бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович во время брифинга по итогам переговоров, передает корреспондент УНН.

"После этих очень насыщенных переговоров я очень рад сказать, что мы достигли согласия относительно принципа в отношении всех важных элементов, я думаю, является очень хорошей и позитивной новостью для Европы, России и Украины, для газового рынка и жителей всех стран. Хочу подчеркнуть, что сегодня мы не будем продолжать обсуждение относительно деталей, так как и соглашение о принципах, которого мы достигли, будет завтра обсуждаться в столицах и должно быть финализировано и поддержанно в столицах Украины и России, тогда мы продолжим, поставив подписи", - сказал Шефчович.

Он выразил благодарность немецкой стороне, которая дала возможность для проведения такой встречи, а также всем сторонам переговоров.

Напомним, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что на сегодняшних переговорах в Берлине между Украиной, Россией и ЕС было наработано конечный протокол, который приближает стороны к финальным договорам по газовому транзиту.

Как информировал ранее УНН, сегодня в Берлине были запланированы трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по газу.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Еврокомиссия
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