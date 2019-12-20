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В оккупированном Крыму по подозрению в терроризме задержали симферопольца Дениса Кашука

В оккупированном Крыму по подозрению в терроризме задержали симферопольца Дениса Кашука

КИЕВ. 20 декабря. УНН. ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Елена Гусейнова, передает УНН.

"17 декабря мой двоюродный брат Денис Анатольевич Кашук, который живет в Симферополе, перестал выходить на связь с родными и близкими. 19 декабря выяснилось, что он содержится в Крымском ФСБ и подозревается в терроризме. Во время своего незаконного задержания моего брата пытали, психологически и физически. Пытками и угрозами брата заставили отказаться от адвокатского сопровождения и лишили права на защиту", - написала Елена Гусейнова.

Журналистка также отметила, что судебное заседание, на котором должны были решать вопрос избрания меры пресечения, было назначено на 16:00, но его перенесли на утро 20 декабря.

"Надеюсь на неравнодушие правозащитников и каждого, для кого права и свободы человека являются ценностью и святостью", - добавила Елена Гусейнова.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Крым, репрессия
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