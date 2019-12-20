Зеленский обсудил либерализацию визового режима с послом Канады

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во время передачи верительных грамот посла Канады Ларисы Галадзы Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Глава государства также отметил, что углубление отношений особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Зеленский выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную политику безопасности помощь, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране.

Президент отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширение действия украинской-канадской Соглашения о свободной торговле.

Владимир Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, послы Греции и Канады передали Зеленскому верительные грамоты.