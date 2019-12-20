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Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей" - Гончарук

Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей" - Гончарук

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Члены Кабинета министров на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, исключили возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Игорного бизнеса под "видом лотерей" не будет. Сегодня правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях", - отметил Гончарук.

По его словам, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, "прикрываясь договорами-перепоручениями на распространение государственных мгновенных лотерей".

Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Премьер-министр, лотереи, игорный бизнес, игровые автоматы, Алексей Гончарук
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