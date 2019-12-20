Премьер поручил полиции и ГФС проверить операторов гослотерей

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий. Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", - заявил Гончарук.

Напомним, 20 декабря Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".

Также напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку.