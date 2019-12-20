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Премьер поручил полиции и ГФС проверить операторов гослотерей

Премьер поручил полиции и ГФС проверить операторов гослотерей

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий. Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", - заявил Гончарук.

Напомним, 20 декабря Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".

Также напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Премьер-министр, лотереи, игорный бизнес, Алексей Гончарук
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