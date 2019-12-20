Нормандская встреча не может быть основанием ослабления давления на Москву - МИД

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Встреча лидеров "нормандской четверки", которая состоялась 9 января в Париже, не может быть основанием для ослабления политического и санкционного давления на Москву. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, передает корреспондент УНН.

"Стоит понять, что сама по себе встреча лидеров "нормандской четверки" не может рассматриваться как основание для ослабления политического или санкционного давления на Москву. Главное для нас - обеспечить международную солидарность для того, чтобы заставить РФ полноценно обеспечить выполнение взятых на нее обязательства "обязательств", - отметил Бондарь.

По его словам, Украина уже начала выполнять решения, которые согласовали в Париже.

"Украина со своей стороны начала выполнение своей части договоренностей. Речь идет о принятом ВР решении о продлении закона о действии особого статуса Донбасса", - сказал Бондарь.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона о "особом статусе" Донбасса на год.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" в Париже сообщил, что законопроект об "особом статусе" Донбасса будет продолжен.