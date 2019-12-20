У Кучмы анонсировали видеоконференцию ТКГ по обмену на 23 декабря

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Видеоконференция трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для обсуждения вопроса обмена удерживаемых лиц назначена на понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельник, 23 декабря 2019 года", - сообщила Олифер.

Накануне Кучма выступил за скайп-конференцию ТКГ для обсуждения вопроса обмена в пятницу, 21 декабря.

По итогам заседания ТКГ 18 декабря Кучма сообщил, что среди всех проблем ситуации на Донбассе на первом месте были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц, однако, "не удалось достичь того, чего хотелось".

Добавим, представитель ОБСЕ в ТКГ заявил, что сторонам нужно сделать еще некоторые шаги перед обменом.