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Пристайко сегодня доложит немецкой стороне о нарушении РФ на Донбассе

Пристайко сегодня доложит немецкой стороне о нарушении РФ на Донбассе

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня сообщит немецкой стороне о том, что Россия не выполняет свои обязательства и нарушает режим тишины в Донбассе несмотря на договоренности. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, передает корреспондент УНН.

“Российская Федерация не соблюдает режим тишины в настоящее время, есть погибшие, продолжаются обстрелы, и сегодня министр иностранных дел в Берлине донесет немецкой стороне о том, что РФ не выполняет свои обязательства и нарушает режим тишины, о том, как это было договорено о режиме прекращения огня”, — сказал Боднар.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня в Германии встретится с Федеральным министром иностранных дел Хайко Маасом, с которым он планирует обсудить, в частности, итоги встречи в “нормандском формате”, состоявшегося 9 декабря в Париже.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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