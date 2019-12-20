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Данилишин встретился с Кинахом: говорили про сверхприбыли банков при “лежачей” экономике

Данилишин встретился с Кинахом: говорили про сверхприбыли банков при “лежачей” экономике

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Курс национальной валюты не соответствует экономической ситуации в стране: шестой месяц гривна укрепляется за счет спекулятивного капитала, который могут вывести в любой момент. Об этом заявил глава Украинского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах на встрече с главой Совета НБУ Богданом Далинишиным, пишет присутствовавший на встрече Роман Бочкала.

По словам Кинаха, в Украине уже стремительно ухудшается торговый баланс.

“Импорт сыра вырос на 180%. Импорт сливочного масла — на 850%. И это не детенизация экономики. При этом прибыли банков выросли на 350% в месяц. Аномалия. В любой момент может начаться стремительная девальвация”, — цитирует Кинаха Бочкала.

По его словам, Данилишин согласился с тезисом о сверхприбылях банков при “лежачей” экономике. Сообщил, что обогащение происходит за счет гарантированных дивидендов с облигаций внутреннего госзайма, под которые заводятся “сомнительные” деньги — тот самый спекулятивный капитал.

“Поэтому на рынке уйма лишнего доллара. Потому что ценные бумаги покупаются за гривну. Но правление Нацбанка с начала года пополнило резервы только на 5 млрд долларов, а могли на 25”, — сообщили Данилишин.

Из-за разницы курсов — заложенного в госбюджете-2019 на уровне 29,4 грн и фактического 23,8 грн — бюджет недополучает колоссальные суммы. Последствия почувствуют все экспортеры и вся экономика уже будущей весной.

“Это преступление против государства. НБУ не регулирует этот вопрос”, — заявил Данилишин.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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