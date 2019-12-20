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Украина и Швеция обсудили сотрудничество в сферах кибербезопасности и военно-морских сил

Украина и Швеция обсудили сотрудничество в сферах кибербезопасности и военно-морских сил

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом. Во время которой они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и возможности его дальнейшего расширения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБОУ.

Так, Данилов подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя государствами, в частности, в сфере противодействия кибер- и информационным угрозам.

"Война постепенно будет перемещаться в киберпространство, кибернетическое оружие станет главным оружием, и мы должны быть готовыми ему противостоять. Кибер и информационная безопасность - это наши ключевые приоритеты", - подчеркнул секретарь СНБОУ.

Он также отметил, что в вопросе противодействия гибридной угрозе Украина и Швеция имеют общий безопасный интерес.

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В свою очередь, Тиберг отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества, в частности, в вопросах обучения украинских военных в рамках канадской миссии UNIFIER и предоставления экспертной поддержки в рамках реформы Службы безопасности Украины. Он также высказал мнение, что перспективным для Украины и Швеции является расширение сотрудничества в сфере Военно-морских сил, поскольку Украина и Швеция - "морские державы, и методы и структуры защиты у нас несколько похожи".

Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации безопасности в Европе и мире, в частности в контексте недавних переговоров в "нормандском формате" с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Данилов отметил, что во время переговоров Президент Украины не пошел ни на какие уступки, и никогда не пересечет "красные линии", а для дальнейшего успеха "необходимо двустороннее движение". В свою очередь, Тиберг заверил в неизменной поддержке со стороны Швеции территориальной целостности и суверенитета Украины, и выразил готовность в дальнейшем всесторонне поддерживать наше государство и расширять двустороннее сотрудничество.

Напомним, Данилов обсудил с Тейлором вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и США.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Швеция, сотрудничество, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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