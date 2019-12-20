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Разумков поручил аграрному комитету провести дополнительные заседания по рынку земли

Разумков поручил аграрному комитету провести дополнительные заседания по рынку земли

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам аграрной политики провести дополнительные заседания в 2019 и 2020 году по рассмотрению законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.

"Даю поручение комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести заседание комитета 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года для рассмотрения предложений, поступивших ко второму чтению в 2178-10", - сказал Разумков.

По его словам, эта позиция была обсуждена с представителями всех политических фракций и групп.

Напомним, всего в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, рынок, заседание
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