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В Госдуме РФ заявили об "усилении неофициальных контактов" с депутатами Верховной Рады

В Госдуме РФ заявили об "усилении неофициальных контактов" с депутатами Верховной Рады

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Неофициальные “контакты российских законодателей с депутатами Верховной Рады Украины постепенно активизируются”, однако межпарламентский диалог на официальном уровне отсутствует. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Что касается межпарламентских контактов — они сегодня официально, наверное, правильно будет сказать, отсутствуют, — сказал Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС. — Есть наши достаточно конфиденциальные контакты, также, как и с членами палат Конгресса США, они потихонечку активизируются, в блоке (Президента Украины) Владимира Зеленского есть здравомыслящие люди”.

Слуцкий не исключил, что в будущем году “какие-то первые контакты пройдут и на официальном уровне”, но говорить об этом преждевременно. “Мы со своей стороны к этому стремимся”, — заверил депутат.

При этом Слуцкий решил заявить, что “блок Зеленского пока не дозрел до того, чтобы активно призывать к контактам с Россией”, однако лидеры двух стран общаются, что дает надежду на нормализацию, “в первую очередь, для юго-востока Украины”.

Как стало известно ранее, комментируя законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) в Госдуме РФ заявили, что власть Украины при проведении децентрализации якобы “должна учитывать мнение” боевиков на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Госдума, Украина, ВРУ
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