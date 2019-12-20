Нардепы приняли за основу законопроект относительно электронного документооборота ВР

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2492 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса предусматривает обеспечение бесперебойной и эффективной работы парламента с введением механизма электронного документооборота в законотворческом процессе.

Законопроектом предусматривается свободный и бесплатный доступ граждан к базе данных нормативно-правовой информации "Законодательство Украины", содержащий в том числе, эталонные электронные тексты оригиналов принятых Верховной Радой актов.

По мнению авторов законопроекта, это приведет к экономии государственных средств, ускорения процедуры прохождения законопроектов в Верховной Раде Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона № 1044-1 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов.