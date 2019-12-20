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РПЦ на синоде примет решение о Александрийской церкви, из-за признания ПЦУ

РПЦ на синоде примет решение о Александрийской церкви, из-за признания ПЦУ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Заседание Священного синода Русской православной церкви состоится на следующей неделе. Как заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, одной из тем станет принятие решения о дальнейших взаимоотношениях с Александрийским патриархатом, который признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ), пишет УНН со ссылкой на доклад Кирилла на Епархиальном собрании Москвы.

“Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка. Нашему Священному синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу”, — сказал предстоятель Русской православной церкви в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

Он отметил, что Александрийский патриарх Феодор “начал антиканоническое поминовение раскольнического главы, несмотря на то, что ранее многократно выражал свою поддержку канонической (как считают в РФ — ред.) Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию”.

Стоит напомнить, что главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение о признании автокефалии Православной церкви Украины.

Также, в ноябре сайт Паломнического центра Московского патриархата опубликовал перечень из шести епархий Элладской православной церкви (ЭПЦ), паломничество в которые не благословляется согласно решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), через признание ею автокефалии ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, УПЦ КП, РПЦ, ПЦУ
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