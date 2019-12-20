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ВР закрыла последнее пленарное заседание в этом году

ВР закрыла последнее пленарное заседание в этом году

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины сегодня завершила последнее пленарное заседание в 2019 году, передает корреспондент УНН.

Так, в 14:10 завершилось утреннее заседание Верховной Рады Украины которое, согласно повестке дня пленарных заседаний, было последним в 2019 году. Сегодня в сессионном зале было зарегистрировано 320 народных депутатов Украины.

Добавим, что во время последнего заседания во время часа вопросов к правительству в Раде выступили с отчетами заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, министр финансов Украины Оксана Маркарова и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, парламентарии приняли ряд законопроектов, в частности, предварительно одобрили изменения в Бюджет-2020, приняли законопроект о неотложных мерах в сфере здравоохранения, сделали шаг к внедрению электронного документооборота в ВР и предварительно отменили регистрации книги учета для ФЛП.

Рада так и не успела в этом году рассмотреть и принять законопроект о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине, однако, председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания поручил комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести несколько дополнительных заседаний по рынку земли в 2019 и 2020 годах.

Источник: УНН
Теги: ВР
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