Кабмин уволил первого заместителя Бородянского
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра культуры Украины Светлану Фоменко в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение от 18 декабря, которое появилось на правительственном портале.
"Уволить Фоменко Светлану Валерьевну с должности первого заместителя министра культуры Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Так, Фоменко займет должность заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции.
"Назначить Фоменко Светлану Валерьевну заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции со 2 января 2020 года", - говорится в распоряжении.
Напомним, Бородянский проигнорировал дискуссию по жесткому регулированию журналистской деятельности.