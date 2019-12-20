Нардепы приняли решение о двух ВСК

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Народные депутаты Украины на пленарном заседании приняли два проекта постановлений о создании Временной следственной комиссии и внесении изменений в состав ВСК. Также парламентарии приняли постановление об утверждении председателя и состава Нацкомиссии по радиационной защите населения, передает корреспондент УНН.

Так, 314 народных депутатов приняли постановление № 2391 об изменениях в составе ВСК по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл .), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы. Соответствующим решением парламентарии добавили в состав ВСК нардепа депутатской группы "За майбутнє" Петра Юрчишина.

Также парламентарии приняли постановление № 2163 о создании ВСК для проведения расследования сведений о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году. Соответствующее решение поддержали 291 народный депутат Украины. Председателем ВСК избрано нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Постановлением предусматривается установление фактов соответствия процедуры заключения Соглашения по реструктуризации внешнего долга в 2015 году положениям законодательства Украины и нормам международного права, инициирования вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Кроме этого, 245 народных депутатов приняли проект постановления об утверждениеи Председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины. Так, парламентарии утвердили состав Нацкомиссии в количестве 25 человек.

По мнению авторов постановления, его принятие обеспечит функционирование НКРЗУ в обновленном составе как постоянно действующего высшего независимого коллегиального научно-экспертного совещательно-консультативного органа по вопросам противорадиационной защиты и радиационной безопасности населения Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.