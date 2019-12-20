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Пристайко обсудил с Маасом шаги по имплементации решений "нормандского саммита"

Пристайко обсудил с Маасом шаги по имплементации решений "нормандского саммита"

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня встретился с немецким коллегой Хайко Маасом, с которым определил следующие шаги по имплементации решений парижского саммита в "нормандском формате". Об этом глава украинского МИДа написал у себя в Twitter, передает УНН.

"С Министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в "нормандском формате". По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита "нормандской четверки", - сообщил Пристайко.

Он также отметил, что обсудил с главой Комитета по иностранным делам Германии Норбертом Рётгеном работу в поддержку Украины в Бундестаге.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Пристайко сегодня сообщит немецкой стороне о том, что Россия не выполняет свои обязательства и нарушает режим тишины на Донбассе, несмотря на договоренности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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