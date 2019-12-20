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Еврокомиссия выделит Украине еще 8 миллионов евро

Еврокомиссия выделит Украине еще 8 миллионов евро

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Еврокомиссия сегодня объявила о выделении дополнительных 8 миллионов евро для украинцев, пострадавших в результате конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК, передает УНН.

"Европейская комиссия объявила сегодня о выделении дополнительных 8 миллионов евро для уязвимых слоев населения в Украине, пострадавших от конфликта, который продолжается на востоке страны", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что, благодаря этому финансированию гуманитарные ассигнования ЕС для Украины в 2019 году составят 23 миллиона евро.

С новым финансированием ЕС будет поддерживать пострадавших от конфликта гражданских в неподконтрольных и контролируемых правительством районах, в первую очередь тех, которые живут вдоль линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее в УНН, на этой неделе сенат США большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который предусматривает выделение 300 млн долларов на помощь Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Европа, помощь
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