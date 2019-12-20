Оборот розничной торговли за 11 месяцев вырос на 10,4%

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине в январе-ноябре 2019 года объем оборота розничной торговли увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В то же время, в ноябре текущего года против ноября 2018 года объем оборота розничной торговли вырос на 12,8%, по сравнению с октябрем 2019 года - на 2,8%.

По данным ведомства, за 11 месяцев розничная торговля больше всего выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в Киевской (на 19,8%), Винницкой (на 18,9%), Тернопольской (на 17,2%) и Луганской (на 16,5%) областях.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в январе-октябре объем оборота розничной торговли вырос на 10,2%.