РФ предлагает Франции и Германии создать "нормандский формат" с участием парламентов

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сенаторы предложат коллегам из парламентов Германии и Франции обсудить инициативу об организации межпарламентского диалога в “нормандском формате”. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы предложим парламентариям Франции и Германии обсудить эту инициативу. Если они ее поддержат, то я предпочел бы, чтобы эта инициатива в адрес украинских парламентариев исходила от них с тем, чтобы ее не нагружать сложностями, существующими в наших двусторонних отношениях”, — сказал Косачев.

“Совет Федерации, разумеется, готов подключиться, если будет готовность верхних палат Германии и Франции”, — добавил он.

Сенатор отметил, что подобная инициатива еще не обсуждалась с французскими и немецкими коллегами, поскольку она озвучена только сегодня, однако намерены сделать это в самое ближайшее время.

“Я могу предположить, что если какие-то осложнения и возникнут, то только со стороны украинских коллег. Они по своей инициативе заморозили двусторонний диалог с Россией. Я считаю, что это было упущением реальных возможностей. Не вижу никаких проблем с позицией французских и германских парламентариев. Будем наблюдать за действиями Верховной рады”, — сказал Косачев.

Глава международного комитета СФ также добавил, что российские парламентарии на встречах с коллегами из Германии и Франции обсуждают проблематику урегулирования украинского кризиса “на постоянной основе”. “Если мы сможем организовать эту работу в многостороннем формате, если мы сможем в рамках этого многостороннего формата восстановить прямые контакты с нашими украинскими коллегами, я думаю, это будет очень полезным развитием для урегулирования украинского кризиса по существу”, — подчеркнул Косачев.

Как сообщал УНН, Путин высказался о встрече в “нормандском формате” через четыре месяца.