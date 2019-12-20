Переговоры Украины и России по транзиту газа в Минске продолжаются - Коболев

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Переговоры украинской и российской сторон по транзиту газа из РФ в Европу через территорию Украины проходят в Минске. Об этом сегодня в эфире "Радио НВ" сказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает УНН.

"Переговоры на данный момент времени, наколько мне известно, продолжаются. Как только, если какие-то соглашения будут подписываться, об этом станет известно. Процесс в данный момент идет", - сказал Коболев.

Комментируя свои слова о "стремяшихся к нулю" шансах заключить транзитный контракт с "Газпромом" он уточнил, что говорил именно о сроках заключения такого договора.

Как сообщал УНН, газовые переговоры, которые начались накануне в Берлине с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии, продолжатся сегодня, 20 декабря, в белорусской столице - Минске.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель после трехсторонних переговоров накануне заявил, что "мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев".