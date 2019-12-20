ГБР в рамках "дел Порошенко" провело обыск в столичном клубе

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Обыски в клубе "5 элемент", который связывают с пятым Президентом Украины Петром Порошенко, и еще по нескольким адресам проводились в рамках двух уголовных производств. Об этом в комментарии УНН рассказали в пресс-службе ГБР.

На вопрос журналиста, действительно ли в клубе "5 элемент" проводились обыски, в пресс-служба ГБР сказали: "Да", а также добавили, что осуществляют их в рамках "дел Порошенко".

"Проводятся обыски следователями ГБР под оперативным сопровождением СБУ в рамках досудебного расследования двух уголовных производств. Первое касается сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком", и второе, которое касается возможного исчезновения носителей информации с так называемой ситуативной комнаты в Администрации Президента. Собственно, в рамках расследования двух уголовных производств сегодня проводились санкционированные обыски", - отметили в ГБР.

На уточняющий вопрос, проводятся ли обыски в клубе "5 элемент" или еще где-то, в пресс-служба заявили: "По нескольким адресам".

Как ранее сообщал УНН, Служба безопасности Украины проводит обыски в клубе "5 элемент" в Киеве.

Напомним, в сентябре Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал пятом президенту Петру Порошенко в рамках производства по его купли-продажи.

А в ноябре, суд снял арест.

Также сообщалось, что ГБР расследует из 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, в том числе и дело о возможной потере материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната).