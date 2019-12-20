Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 19:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5070
Версия для печати

Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Ельченко

Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Ельченко

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Владимиром Ельченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

“Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений. Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины”, — указано в сообщении.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в Указе № 911/2019 от 18 декабря.

“Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США”, — говорится в тексте документа. Кроме того, Президент подписал указ об увольнении Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Ельченко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.