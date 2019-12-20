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Патриарх Кирилл позволил часть богослужений РПЦ на русском языке

Патриарх Кирилл позволил часть богослужений РПЦ на русском языке

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Русской православной церкви считает, что часть богослужений можно перевести с церковнославянского на современный русский язык, “понятный людям”, пишет УНН со ссылкой на российскую редакцию BBC и агентство ТАСС.

Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на русском языке, заявил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.

“При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой”, — приводит федеральное агентство ТАСС слова Кирилла.

“Главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению”, — сказал глава РПЦ.

Как сообщал УНН, заседание Священного синода Русской православной церкви состоится на следующей неделе. Как заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, одной из тем станет принятие решения о дальнейших взаимоотношениях с Александрийским патриархатом, который признал Православную церковь Украины (ПЦУ).

Источник: УНН
Теги: Россия, РПЦ
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