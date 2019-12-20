Патриарх Кирилл позволил часть богослужений РПЦ на русском языке

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Русской православной церкви считает, что часть богослужений можно перевести с церковнославянского на современный русский язык, “понятный людям”, пишет УНН со ссылкой на российскую редакцию BBC и агентство ТАСС.

Наиболее сложные для понимания тексты, а также четыре Евангелия, которые по уставу читаются целиком в неделю перед Пасхой и даже в течение всего Великого поста, могут звучать на русском языке, заявил патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы.

“При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой”, — приводит федеральное агентство ТАСС слова Кирилла.

“Главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению”, — сказал глава РПЦ.

Как сообщал УНН, заседание Священного синода Русской православной церкви состоится на следующей неделе. Как заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, одной из тем станет принятие решения о дальнейших взаимоотношениях с Александрийским патриархатом, который признал Православную церковь Украины (ПЦУ).