Проверки алкоголя в санкционированных точках продаж показали его соответствие качеству - Центр экспертиз

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Алкогольные напитки, которые продаются в санкционированных точках продаж, являются качественными и безопасными. Об этом в комментарии УНН рассказала руководитель отдела тестирования Центра экспертиз “Тест” Нина Кильдий, ссылаясь на ряд лабораторных исследований, проведенных Центром.

“Мы много раз покупали в санкционированных точках продаж алкогольную продукцию, и отправляли ее на исследование. И в нашей практике никаких вопиющих нарушений, которые могли бы навредить здоровью или жизни потребителя, в такой продукции обнаружено не было”, — рассказала она.

Эксперты Центра тестировали, в частности, водку, коньяки, вина и шампанское.

“По ни одной из позиций нарушений выявлено не было. Разве что в случае с коньяками случалось, что количество звездочек, указанное на этикетке, не соответствовало выдержке коньячного или виноградного спирта, из которого произведен продукт. Но, тем не менее, это был пищевой безопасный к употреблению спирт, а не что-то непонятное, что можно встретить на оптовых стихийных рынках”, — рассказала она.

Поэтому, эксперт советует покупать алкоголь только в санкционированных точках продаж: супермаркетах, специализированных магазинах и тому подобное.

“Не за горами — Новый год, и чтобы отпраздновать его удачно, не стоит покупать алкогольные напитки на рынках, в сомнительных магазинах, и, тем более, через интернет. Исключение — официальные сайты водочных, коньячных или винных компаний. Если же это просто сайт, на котором кроме телефона, нет никаких выходных данных — это 100% площадка для сбыта фальсифицированных алкогольных напитков”, — пояснила она.

Как писал УНН, праздничный алкгольний стол (бутылка водки, вина, коньяка и шампанского украинского производства) обойдется в этом году минимум в 378 грн.

Заметим, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис”.