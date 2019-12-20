"Слуг народа" на корпоративе будет развлекать Джерри Хейл

КИЕВ. 20 декабря. УНН. "Слуг народа" сегодня на корпоративе будет развлекать певица Джерри Хейл. Об этом сообщил журналист Богдан Аминов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У "Слуг народа" сегодня новогодний корпоратив. Кто-то из депутатов называет это неформальным "заседанием фракции". Другие - "благотворительным вечером", - отметил журналист.

По его словам, открыто о гулянке никто не говорит, а большинство отмечает, что не знает, что будет происходить в "Парковом".

"Но Джерри Хейл, которая поет "Охраааана, отмееена", уже приехала и забежала в дом со своим костюмом", - добавил Аминов и добавил фото.

Напомним, председатель партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что билет на благотворительный новогодний корпоратив "Слуги народа" стоил 2500 гривен.

Как сообщает УНН, полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа".