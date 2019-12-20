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Правительство направило более 40 млн грн в регионы на зарплаты врачам

Правительство направило более 40 млн грн в регионы на зарплаты врачам

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Правительство направило более 40 млн грн в регионы для погашения задолженности по зарплате врачам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем канале в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство направило 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам", - написал Гончарук.

По его словам, это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов.

"Бюджетный комитет должен утвердить это решение", - добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее, на следующей неделе правительство планирует выплатить задолженность по зарплате педагогам и медикам.

Напомним, правительство выделило деньги на создание центра данных в сфере нацбезопасности.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, Украина
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